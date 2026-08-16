देवरिया में किसान को सांप ने डंसा, इलाज के दौरान हुई मौत

संवाद सूत्र, बरहज(देवरिया)। भूसा में छिपे सर्प के डंसने से किसान की मृत्यु हो गई। थाना क्षेत्र के हरनाडीह निवासी 50 वर्षीय मुरारी कुशवाहा पुत्र कोदई कुशवाहा शनिवार सुबह करीब 10 बजे भूसा लेने के लिए भूसा घर में गए थे। इसी दौरान सांप ने उन्हें डंस लिया।

कुछ देर बाद चक्कर आने पर वह गिर पड़े। उनकी हालत बिगड़ती देख पत्नी आशा देवी ने ग्रामीणों की मदद से निजी साधन से उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कालेज ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दम तोड़ दिया।