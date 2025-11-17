देवरिया में दीर्घेश्वरनाथ मंदिर को बम उड़ाने की धमकी, पूर्व सभासद समेत 5 पर केस, इस बात का विरोध करने पर बवाल
देवरिया जिले में दीर्घेश्वरनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्व सभासद समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मंदिर की भूमि पर कब्जा करने का विरोध करने का विरोध करने पर आरोपियों ने धमकी दी थी।
जागरण संवाददाता, देवरिया। प्रसिद्ध दीर्घेश्वरनाथ मंदिर मझौलीराज की भूमि पर कब्जा करने का विरोध करने पर मनबढ़ ने मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। कोतवाली पुलिस ने रविवार को मंदिर के महंत की तहरीर पर पूर्व सभासद समेत पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस को दी गई तहरीर में महंत जगन्नाथ महाराज ने आरोप लगाया है कि 13 नवंबर को कुछ लोग गोलबंद होकर ट्रैक्टर लगा मंदिर की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। मंदिर के कर्मचारियों व सुरक्षा में लगे होमगार्डों ने विरोध किया तो मारपीट की और धक्का देकर गिरा दिया। गिरोह में शामिल शमीम नामक बदमाश ने धमकाते हुए कहा कि जो हाल राजधानी दिल्ली में हुआ है, उससे बड़ा धमाका यहां होगा।
मंदिर के कर्मचारियों में दहशत
अचानक हुए इस वारदात से मंदिर के कर्मचारियों में दहशत है। पुलिस ने भैंसही, बनकटा निवासी हिमालय देवी पत्नी जवाहर व अर्जुन पुत्र जवाहर, शंकर नगर मझौलीराज निवासी शमीम पुत्र गुलाम, मझौलीराज के पूर्व सभासद रिंकू उर्फ इंद्रजीत सिंह व बेल्थरा निवासी अभयचंद्र यादव के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
कोतवाली प्रभारी महेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपित को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
