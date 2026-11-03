यूपी चुनाव: बीजेपी विधायक शलभ मणि ने जीत पक्की करने के लिए कार्यकर्ताओं से बूथ मजबूत करने को कहा

संवाद सूत्र, गौरीबाजार। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा गौरीबाजार मंडल की मासिक बैठक हाटा रोड स्थित एक निजी मैरेज हाल में हुई। इसमें देवरिया सदर के विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत हासिल करने के लिए बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ानी होगी। प्रत्येक बूथ को भाजपा का अभेद्य किला बनाना होगा। बूथ मजबूत होगा तो चुनाव में जीत सुनिश्चित होगी।

विधायक ने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बिना भेदभाव विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया है।