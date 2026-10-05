एक खिड़की पर रजिस्ट्री से बढ़ी भीड़, सदर बार एसोसिएशन ने देवरिया डीएम से की मांग

जागरण संवाददाता, देवरिया। सदर तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने उपनिबंधक कार्यालय में एक के बजाय पहले की तरह तीन खिड़कियां संचालित कराने की मांग की है। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को मांगपत्र सौंपा। सोमवार को हुई आम सभा की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई और व्यवस्था में सुधार की मांग की गई।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष युगुल किशोर तिवारी ने कहा कि उपनिबंधक कार्यालय में पहले रजिस्ट्री संबंधी कार्य तीन खिड़कियों से होता था। वर्तमान में केवल एक खिड़की संचालित होने से रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों की भीड़ एक ही स्थान पर जुट रही है। इससे लोगों को परेशानी के साथ कार्य में भी अनावश्यक विलंब हो रहा है। उन्होंने पहले की तरह तीनों खिड़कियां संचालित कराने की मांग की।