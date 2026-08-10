देवरिया में छात्रा को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, दो लोग हुए घायल

संवाद सूत्र, तरकुलवा(देवरिया)। सवारी लेकर जा रहा ऑटो एक छात्रा को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे दो लोग घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया।

तरकुलवा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी अमला कुशवाहा टेंपो चालक है। सोमवार की लगभग दोपहर दो बजे रामपुर खास से सवारी लेकर महुआपाटन बाजार की ओर जा रहा था। बसंतपुर स्थित ओपीआर इंटर कालेज के सामने अचानक एक छात्रा सड़क पर आ गई।