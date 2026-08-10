देवरिया में छात्रा को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, दो लोग हुए घायल
देवरिया के तरकुलवा में एक ऑटो छात्रा को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में दो लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेड ...और पढ़ें
HighLights
देवरिया में छात्रा को बचाने के प्रयास में ऑटो पलटा।
हादसे में दो यात्री घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया।
तरकुलवा थाना क्षेत्र में हुई यह सड़क दुर्घटना।
संवाद सूत्र, तरकुलवा(देवरिया)। सवारी लेकर जा रहा ऑटो एक छात्रा को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे दो लोग घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया।
तरकुलवा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी अमला कुशवाहा टेंपो चालक है। सोमवार की लगभग दोपहर दो बजे रामपुर खास से सवारी लेकर महुआपाटन बाजार की ओर जा रहा था। बसंतपुर स्थित ओपीआर इंटर कालेज के सामने अचानक एक छात्रा सड़क पर आ गई।
उसे बचाने के चक्कर में टेंपो पलट गया। हादसे में नरहरपट्टी गांव के भरत गुप्ता (56 वर्ष) के सिर में चोट आई, जबकि शीला देवी पत्नी नंदलाल शर्मा का हाथ फ्रैक्चर हो गया।
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