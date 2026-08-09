देवरिया में पूजा के लिए फूल तोड़ रही महिला की करंट लगने से दर्दनाक मौत

विद्युत तार की चपेट में आने से अधेड़ महिला की मृत्यु

जागरण संवाददाता, देवरिया। पूजा के लिए फूल तोड़ने गई अधेड़ महिला की विद्युत तार की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया।

उपनगर के घारी वार्ड में रविवार सुबह भरत ठाकुर की पत्नी निर्मला देवी (53) पूजा के लिए घर के पीछे कुछ दूरी पर लगे फूलों के पौधों से फूल तोड़ने गई थीं। इसी दौरान ऊपर से गुजर रहे विद्युत तार से किसी के द्वारा फेंका गया सरिया बांधने वाला पतला तार लटक रहा था।

निर्मला देवी की नजर उस तार पर नहीं पड़ी और वह उसकी चपेट में आ गईं। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलसकर मौके पर गिर पड़ीं। इसी दौरान पड़ोस का एक व्यक्ति पशुओं का गोबर फेंकने उधर गया तो उसकी नजर निर्मला देवी पर पड़ी। उसने शोर मचाकर आसपास के लोगों को जानकारी दी। मौके पर जुटे लोगों ने बांस की मदद से पतले तार को विद्युत तार से अलग किया।