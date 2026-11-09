देवरिया के पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, परिवार वालों को बंधाया ढांढस

जागरण संवाददाता, देवरिया। पूर्व उप थल सेनाध्यक्ष एवं देवरिया के पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के निधन पर सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पैतृक गांव बरपार पहुंचे। उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

सांसद शशांक मणि त्रिपाठी समेत अन्य स्वजन से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का सैन्य और राजनीतिक जीवन देशसेवा के प्रति समर्पण का अनुकरणीय उदाहरण है। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। करीब आधे घंटे तक रहने के बाद मुख्यमंत्री हेलीकाप्टर से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए।

श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी का रविवार को नई दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल में सुबह 11:15 बजे निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर से जिले में शोक की लहर दौड़ गई। सोमवार की सुबह करी दस बजे उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव बरपार पहुंचा।

अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और गणमान्य लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। अंतिम संस्कार बरहज में सरयू नदी के तट पर होगा। 13 अक्टूबर 1934 को जन्मे श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी ने एमएससी (डिफेंस स्टडीज) की शिक्षा प्राप्त की थी। जून 1955 में भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त कर उन्होंने सैन्य जीवन की शुरुआत की। जम्मू-कश्मीर में सेवाएं देने के बाद फरवरी 1957 में वह 63 कैवेलरी में शामिल हुए। वर्ष 1964-65 के दौरान नागालैंड में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में जिम्मेदारी निभाई।

वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बांग्लादेश मोर्चे पर सैन्य कमान संभाली। इसके बाद वर्ष 1976 में मिजोरम में उग्रवाद विरोधी अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैन्य सेवा के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए वर्ष 1992-93 में उप थल सेनाध्यक्ष के पद तक पहुंचे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 1986 में अति विशिष्ट सेवा पदक और वर्ष 1992 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।

सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्ष 1996 और 1999 में देवरिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर दो बार लोकसभा पहुंचे। सैन्य अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सार्वजनिक जीवन में सक्रियता उनकी पहचान रही।