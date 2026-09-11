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'संस्कृति भूलकर सत्ता के लिए अपना रहे हथकंडे', सपा-कांग्रेस पर ब्रजेश पाठक ने बोला हमला

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Published: Fri, 11 Sep 2026 04:07 PM (IST)

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने देवरिया में सपा और कांग्रेस पर भारतीय संस्कृति को भूलकर सत्ता के लिए हथकंडे अपनाने का आरोप लगाया।

सपा-कांग्रेस पर ब्रजेश पाठक ने बोला हमला।

सपा-कांग्रेस पर ब्रजेश पाठक ने बोला हमला।

HighLights

  1. उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा-कांग्रेस पर साधा निशाना।

  2. कहा, भारतीय संस्कृति भूलकर सत्ता के लिए हथकंडे अपना रहे।

  3. भाजपा सरकार ने यूपी में कानून-व्यवस्था सुधारी, विकास किया।

जागरण संवाददाता, देवरिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दल भारतीय संस्कृति को भूलकर किसी भी तरह सत्ता हासिल करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या पूर्वांचल का कोई जिला, गुंडे, बदमाश और माफिया खुलेआम सड़कों पर घूमते थे। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव आया है। सरकार का उद्देश्य विकास के साथ सुरक्षित और बेहतर उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है।

उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को कसया रोड स्थित पलक लॉन में पूर्व अधिवक्ता स्व. राजेंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से भाजपा की सरकार चल रही है और साढ़े नौ वर्ष होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है। प्रदेश की जनता ने भी भाजपा को लगातार आशीर्वाद दिया है।

उन्होंने कहा कि 35 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार किसी सरकार के बनने की स्थिति बनी है। यह देवऋषियों और देवरहा बाबा की धरती है। यहां से उठने वाली आवाज पूरे देश में जाती है। उन्होंने पूर्वांचल के लोगों से सज्जनता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना होगा कि राष्ट्रप्रेम, भारत माता और उत्तर प्रदेश की तस्वीर व तकदीर बदलने वालों को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने विकास और प्रदेश की बेहतर छवि के लिए मिलकर कार्य करने की अपील की।

इस मौके पर जनपद के प्रभारी मंत्री उदयशंकर सिंह ने स्व. राजेंद्र किशोर शाही के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में आयोजक एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सांसद शशांक मणि, विधायक दीपक मिश्र शाका, विधायक सुरेंद्र चौरसिया, जिलाध्यक्ष काली प्रसाद, नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह, जिला पंचायत प्रशासक पं. गिरीश चंद्र तिवारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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