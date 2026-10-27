देवरिया में फेल हुआ मालगाड़ी का इंजन, भटनी में ढाई घंटे ठप रहा रेल परिचालन

संवाद सूत्र, भटनी (देवरिया)। भटनी रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को मालगाड़ी का इंजन फेल होने से डाउन लाइन पर करीब ढाई घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। 115 नंबर रेलवे गेट के सामने अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण कई ट्रेनें स्टेशन पर खड़ी रहीं। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा। अचानक परिचालन रुकने से स्टेशन पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, 115 नंबर रेलवे गेट के सामने डाउन लाइन से गुजर रही मालगाड़ी का इंजन अचानक पावर फेल होने के कारण बंद हो गया। इसके चलते इस रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों के यात्रियों को भी देरी का सामना करना पड़ा। ट्रेनें रुकने से यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हुई।