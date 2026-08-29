चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप: रामघाट डूबा, बस्तियों में घुसा पानी

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मंदाकिनी नदी ने शनिवार सुबह ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि महज तीन घंटे 15 मिनट में जलस्तर पांच मीटर बढ़ गया। सुबह पौन सात बजे रामघाट पर 125.700 मीटर रहा जलस्तर 10 बजे तक बढ़कर 130.700 मीटर पहुंच गया। सुबह 7:10 बजे ही नदी खतरे के निशान 126.500 मीटर को पार कर गई।

तेजी से बढ़ते पानी ने रामघाट को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया, वहीं सीतापुर, पुरानी लंका, आरोग्यधाम और कर्वी नगर के तरौंहा की बस्तियों में पानी घुस गया। राजस्व और पुलिस की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी रहीं।

खतरे के निशान से 4.2 मीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर, रामघाट डूबा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों और चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही हैं।

इस साल की सबसे बड़ी बाढ़, तीन घंटे में पांच मीटर उफनी मंदाकिनी डीएम पुलकित गर्ग, एसपी अरुण कुमार सिंह और एसडीएम सदर अजय कुमार ने टीमों के साथ स्थिति का जायजा लिया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट किया। मंदाकिनी के बढ़ते तेवर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुबह 6:45 बजे जलस्तर 125.700 मीटर था। 7 बजे 126.300 और 7:10 बजे 126.500 मीटर पहुंच गया।