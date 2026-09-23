चित्रकूट ग्रामीण बैंक में संदिग्ध लेनदेन, 41 खातों से 50 लाख का ट्रांजेक्शन, साइबर ठगी की आशंका पर 15 खाते सीज

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मऊ नगर पंचायत स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में संदिग्ध खातों में लाखों के लेनदेन का मामला सामने आया है। 21 सितंबर को नौ और 23 सितंबर को छह खाताधारकों ने शाखा प्रबंधक शरद कुमार वर्मा को इसकी सूचना दी। इस पर प्रबंधक ने प्रथम जांच में गड़बडी की आशंका पर 15 खाते फ्रीज कर रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दी।

ग्रामीणों ने बताया कि करीब 41 खातों से 50 लाख रुपये का लेनदेन हुआ है। आधार कार्ड व दस्तावेज चोरी करके साइबर ठगी के लिए खोते खोले जाने की आशंका पर जांच शुरू की गई है। पुलिस ने कई संदिग्ध खाताधारकों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। जांच में सामने आया कि दो युवकों ने एक बैंक मित्र के माध्यम से लोगों को सरकारी योजना में लाभ का लालच देकर खाता खुलवाया था। खाता खुलवाने पर नकद 800 रुपये व खाते में धनराशि आने पर 1000 रुपये मिलने की बात कही गई थी।

झांसे में आकर करीब 10 दिन पहले कई लोगों ने खाते खुलवाए। बैंक मित्र की मिलीभगत से खाते खोले गए व खाते खुलने के बाद उनमें पैसा आने लगा। दुबारी निवासी छेदीलाल के खाते में 1.63 लाख आया, जिसे खुलवाने वाले ने निकाल लिया। इसका विरोध किया तो विवाद हुआ और छेदीलाल ने थाने में शिकायत कर मामले को सार्वजनिक कर दिया। इसी तरह बाबू के खाते में 4.14 लाख व अनिल के खाते में 1.5 लाख रुपये आए।