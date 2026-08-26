अभी 11 KM भी नहीं बनी राम वनगमन सड़क, चित्रकूट में पांच जगहों पर पड़ीं दरारें; गुणवत्ता पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। अयोध्या से तपोभूमि चित्रकूट को जोड़ने वाले राम वनगमन राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण अभी पूरा होना तो दूर, जिले में सड़क का 11 किलोमीटर हिस्सा भी नहीं बन पाया है, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

रम्मपुरिया के पास निर्माणाधीन सड़क के करीब 50 मीटर हिस्से में पांच जगह लंबी दरारें पड़ गई हैं। कहीं सड़क लंबाई में फट गई है तो कहीं धंस गई है। बारिश के बीच सड़क की यह स्थिति देखकर निर्माण की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई है।

दरारों को भरने के लिए कार्यदायी संस्था ने तीन दिन पहले मजदूर लगाकर मरम्मत कराई थी, लेकिन बारिश के कारण यह प्रयास भी टिक नहीं सका। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क पर पत्थर रखकर बैरियर लगा दिया गया है, ताकि वाहनों की आवाजाही रोकी जा सके।

जल्द दुरुस्त कराया जाएगा हालांकि इससे पहले राजापुर-कमासिन की ओर से छोटे-बड़े वाहनों के साथ ओवरलोड वाहन भी निर्माणाधीन सड़क से गुजर रहे थे। राम वनगमन मार्ग अयोध्या से चित्रकूट तक करीब 210 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है। परियोजना पर करीब 4,550 करोड़ रुपये खर्च होने हैं।