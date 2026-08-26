'भूमिहीन बटाईदार किसान भी मुआवजे का पात्र', इलाहाबाद HC का महत्वपूर्ण आदेश; चित्रकूट की याची को राहत दी

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि भूमिहीन बटाईदार किसान भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मुआवजे का पात्र है। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह टिप्पणी चित्रकूट निवासी मंजू की याचिका स्वीकार करते हुए की है।

तीन माह में नया आदेश पारित करने का निर्देश अदालत ने जिलाधिकारी का 26 दिसंबर 2025 का आदेश रद कर मामला पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हुए निर्देश दिया है कि वे शासनादेश के आलोक में सभी साक्ष्यों पर विचार कर तीन महीने के भीतर नया आदेश पारित करें।

याची ने डीएम के आदेश को दी थी चुनौती याची ने जिलाधिकारी (डीएम) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसके पति फूलचंद्र की दुर्घटना में मृत्यु पर योजना के तहत आर्थिक सहायता का दावा खारिज कर दिया गया था। जिलाधिकारी ने यह दावा इस आधार पर निरस्त किया था कि मृतक के नाम कोई कृषि भूमि दर्ज नहीं थी, इसलिए वह किसान नहीं माना जा सकता।

याची के अधिवक्ता का तर्क याची के अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि यह आधार 28 फरवरी 2020 के शासनादेश के विपरीत है, जिसमें बटाईदार के रूप में खेती करने वाले भूमिहीन व्यक्तियों को भी ‘किसान’ की परिभाषा में शामिल किया गया है। याचिका में भू-स्वामी सूरजपाल और दो अन्य ग्रामीणों के शपथपत्र प्रस्तुत किए गए थे, और कहा गया था कि फूलचंद्र गाटा संख्या 683 पर बटाई के आधार पर खेती करता था।

राज्य की ओर से क्या तर्क दिया गया? राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि राजस्व अधिकारियों की जांच रिपोर्ट में यह साबित नहीं हुआ कि मृतक बटाईदार के रूप में खेती करता था अथवा यही उसकी आजीविका का मुख्य साधन था। इसलिए जिलाधिकारी का आदेश उचित है।