चित्रकूट में दीपावली से पहले मंदाकिनी में बनेगा प्लाटून पुल, शुरू हुआ निर्माण कार्य

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। दीपदान मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले मंदाकिनी नदी पर आवागमन बहाल करने की कवायद तेज हो गई है। 29 अगस्त को आई रिकार्ड बाढ़ में हनुमानधारा मार्ग पर नयागांव पुल बह जाने से स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही प्रभावित है। अब नदी में प्लाटून पुल बनाने का काम शुरू हो गया है। पुल के लिए पीपे पहुंच चुके हैं और बुधवार से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

दीपावली से पहले पुल तैयार होने पर श्रद्धालुओं को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है। भीषण बाढ़ ने चित्रकूट में पुलों, घाटों और सड़कों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद से कई स्थानों पर संपर्क मार्ग बाधित हैं। हनुमानधारा मार्ग पर वैकल्पिक पुल की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चित्रकूट में अमावस्या, पूर्णिमा और दीपदान मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है।