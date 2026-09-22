चित्रकूट में अस्पताल में नोकझोंक करती रहीं मां और सास, गंभीर रूप से बीमार नवविवाहिता ने तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार को 21 वर्षीय नवविवाहिता अनूषा जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, लेकिन उसके पास मौजूद मां और सास एक-दूसरे से नोकझोंक में उलझी रहीं। दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। चिकित्सकों ने हालत नाजुक देख उसे प्रयागराज रेफर किया, लेकिन दोनों पक्ष उसे ले जाने के बजाय एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे।

करीब दो घंटे बाद महिला ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद दोनों पक्षों में हाथापाई की नौबत आ गई। अनूषा की शादी आठ माह पहले जनपद बांदा थाना अतर्रा कस्बा के नरैनी रोड निवासी संतोष से हुई थी। सीतापुर के चौगलिया बाजार निवासी मां लक्षमनिया देवी ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से पति और ससुरालीजन दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करते थे।

रक्षाबंधन पर मायके भेजने से मना करने पर विरोध करने पर भी उसके साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद वह मायके आ गई, जहां हालत बिगड़ती रही। मंगलवार सुबह हालत गंभीर होने पर स्वजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना पर ससुरालीजन भी अस्पताल आ गए थे।