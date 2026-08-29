चित्रकूट में मंदाकिनी नदी ने तोड़ा 23 साल का रिकॉर्ड, भीषण बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मध्य प्रदेश क्षेत्र में भीषण बारिश के कारण मंदाकिनी में जलस्तर बढ़ने का 23 साल पुराना रिकार्ड टूट गया है। दोपहर एक बजे तक जलस्तर समुद्र तल से 134.650 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, जो वर्ष 2003 की बाढ़ के रिकार्ड 134.500 मीटर से 15 सेमी अधिक है। मंदाकिनी नदी में रामघाट पर खतरे का निशान 126.500 मीटर पर है।

दीन दयाल शोध संस्थान परिसर, सियाराम कुटीर, तुलसी पीठ समेत प्रमुख मठ-मंदिरों व तटवर्ती दुकानों-घरों के आसपास जलभराव है। चित्रकूट-सतना मार्ग बंद हो गया है। हनुमानधारा मार्ग के पुल में पानी छूने से लोगों का आवागमन रोक दिया गया है। झांसी-मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में कर्वी स्थित पुल पर भी पानी छूने लगा है। बाढ़ देखने पहुंचे लोगों को पुलिस हटा रही है।