Chitrakoot Floods: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी ने मचाई तबाही, कैसे शांत रामघाट की शोभा ने दिखाया रौद्र रूप, कहां से आया उफान?

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मंदाकिनी सामान्य दिनों में सती अनुसुइया आश्रम से निकलकर जंगलों के बीच कल-कल बहती हुई रामघाट तक पहुंचती है। यहां से शांत रूप में 55 किलोमीटर का सफर कर राजापुर में यमुना में समाहित हो जाती है, लेकिन बारिश में यही शांत नदी रौद्र रूप धारण कर लेती है।

इसके पीछे करीब 300 वर्ग किलोमीटर का विशाल कैचमेंट क्षेत्र है, जहां उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में हुई बारिश का पानी 15 छोटे-बड़े नालों और बरसाती नदियों के जरिए मंदाकिनी में पहुंचता है। तीन दशक पहले नदी का किनारा काफी हद तक खाली था, लेकिन अब करीब पांच किलोमीटर लंबे घाट, होटल-दुकानें और अन्य निर्माण हो चुके हैं। बाढ़ के समय नदी के फैलाव की जगह सीमित हो गई है उसका वेग बढ़ जाता है और तबाही होती है।