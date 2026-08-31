Chitrakoot Flood: शरभंग, कालीबराह और अमरावती के उफान से तुलसी जल प्रपात क्षेत्र में मचाई तबाही, स्काई ग्लास ब्रिज सुरक्षित

संवाद सहयोगी, मानिकपुर (चित्रकूट)। लगातार बारिश के बाद उफनाई त्रिवेणी नदी ने रानीपुर टाइगर रिजर्व के प्रसिद्ध तुलसी जलप्रपात का भूगोल ही बदल दिया। शरभंग, कालीबराह और अमरावती नदियों के तेज बहाव ने जलप्रपात क्षेत्र में ऐसी तबाही मचाई कि पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाई गई रेलिंग, सीसी सड़क और बैठक स्थल पानी के तेज वेग में बह गए।

पानी उतरने के बाद सामने आया मंजर इस पर्यटन स्थल पर आई बाढ़ की भयावहता बयां कर रहा है। कई चट्टानें भी खिसक गई हैं, जिससे अब यहां पर्यटकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है। तुलसी जलप्रपात रविवार को भी पूरे वेग से बहता रहा। तेज बहाव के कारण आसपास का प्राकृतिक स्वरूप भी बदल गया है। हालांकि जलप्रपात के पास बना प्रदेश का पहला स्काई ग्लास ब्रिज सुरक्षित है, लेकिन उसके आसपास का सुरक्षा ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।