चित्रकूट में साइबर पुलिस की कार्रवाई, बच्चों के अश्लील वीडियो बेचने का आरोपी हुआ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। बच्चों के अश्लील वीडियो इंटरनेट पर बेचने के मुख्य आरोपित को पुलिस ने वाराणसी से पकड़ लिया है। वह फ्लिपकार्ट में काम करता है। रविवार को करीब छह घंटे तक चली पूछताछ में उसने बच्चों के अश्लील वीडियो देखने की बात स्वीकार की, लेकिन उन्हें बेचने के आरोप से इनकार किया।

उसने मोबाइल फोन और लैपटाप से डाटा डिलीट कर दिया है। जांच में उसके क्यूआर कोड से एक बैंक खाते का भी पता चला है। पुलिस ने मोबाइल और लैपटाप कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।