चित्रकूट में बरदहा नदी पर 14.92 करोड़ रुपये से बनेगा दीर्घ सेतु, 50 हजार ग्रामीणों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। बरसात में बरदहा नदी के उफान से पांच-पांच दिन तक संपर्क टूटने की समस्या झेल रहे मानिकपुर क्षेत्र के करीब 50 हजार ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है।

ऊंचाडीह-मऊ गुरदरी मार्ग पर चमरौंहा के पास नदी पर 14 करोड़ 92 लाख 24 हजार रुपये की लागत से दीर्घ सेतु बनाया जाएगा। शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए परियोजना को मंजूरी दी है।

नदी का जलस्तर बढ़ने पर आवागमन बाधित होने से ग्रामीणों को जरूरी कामों के लिए भी परेशानी होती है। दैनिक जागरण ने 18 अगस्त के अंक में ‘पांच दिन से बरदहा में तेज बहाव, 50 हजार ग्रामीण परेशान’ शीर्षक से इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पुल निर्माण की मांग लगातार उठा रहे थे। उनके अंदर भी इस पुल को लेकर बेचैनी थी। अपने चार साल के रिपोर्ट कार्ड में साफ कहा था कि उनकी प्राथमिकता में है जिसको दैनिक जागरण ने 25 जलाई के अंक में प्रमुखता के छापा था।

शासन की ओर से सोमवार को जारी स्वीकृति पत्र के अनुसार, परियोजना की कुल लागत 14 करोड़ 92 लाख 24 हजार रुपये है। इसके सापेक्ष 7 करोड़ 46 लाख 12 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। निर्माण की जिम्मेदारी सेतु निगम को सौंपी गई है। राज्य योजना के तहत 5 करोड़ 87 लाख 87 हजार रुपये और अन्य मद से एक करोड़ 58 लाख 25 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।