विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई तेज, 9000 किसानों को भेजे गए नोटिस

जागरण संवाददाता, चंदौली। विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही मुआवजा निर्धारण का पेच भी सामने आने लगा है। जिले में करीब नौ हजार किसानों को भूमि अधिग्रहण संबंधी नोटिस दिए जाने के बाद अब आपत्तियां आनी शुरू हो गई है

किसानों की आपत्तियों और भूमि की मौजूदा कीमत को लेकर प्रशासन के सामने मुआवजा तय करने की चुनौती खड़ी हो गई है। अब तक 400 से अधिक आपत्तियों को दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से सुनवाई करते हुए आपत्तियों को निस्तारित करने का भी दावा किया जा रहा है।

सबसे बड़ी उलझन सर्किल रेट और प्रतिदिन हो रही जमीन की रजिस्ट्री को लेकर है। जमीन के कई हिस्सों में मौजूदा सर्किल रेट से अधिक कीमत पर बैनामे हो रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों के सामने यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किस आधार पर निर्धारित किया जाए। सर्किल रेट को आधार बनाया जाए या हाल में हुई रजिस्ट्री में दर्ज वास्तविक कीमत को, इस पर मंथन चल रहा है।

रेट तय होने के बाद ही मुआवजे की तस्वीर होगी साफ प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के लिए चंदौली तहसील के 46 और पीडीडीयू नगर तहसील के छह गांवों की भूमि प्रभावित होनी है। किसानों को नोटिस मिलने के बाद भूमि की श्रेणी, क्षेत्रफल और मुआवजे के आधार को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं।