पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा सुलतानपुर का बिजेथुआ महावीरन धाम, बनेगी 17 KM लंबी डबल लेन सड़क

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। बिजेथुआ महावीरन में हनुमान जी का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। लगभग 69 करोड़ रुपए से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मुड़िला-सूरापुर होते हुए बिजेथुआ महावीरन तक 17.2 किलोमीटर की सड़क डबल लेन हो रही है। इससे आवागमन में सहूलियत होगी साथ ही जाम से मुक्ति मिलेगी।

रोड के सकरा और बदहाल होने के कारण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मुड़िला बाजार और सूरापुर होते हुए बिजेथुआ धाम तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को घंटे भर से ज्यादा समय लग जाता है। अयोध्या से सीधे जुड़ जाएगा बिजेथुआ और काशी इस मार्ग के बन जाने से अयोध्या से बिजेथुआ धाम सीधे जुड़ जाएगा। वहीं बिजेथुआ से काशी विश्वनाथ तक सड़क डबल लेन पहले से ही है। इसका सीधा फायदा अयोध्या से काशी जाने आने वाले श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। काशी से आने वाले श्रद्धालुओं को टांटिया नगर की बजाय बिजेथुआ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते अयोध्या पहुंचना आसान होगा।