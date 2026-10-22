वाराणसी में एयर शो का आज पहला दिन: आसमान में गरजेंगे तेजस-सुखोई और राफेल, दिखेगी वायुसेना की ताकत

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। Varanasi Air Show| भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर वाराणसी में आयोजित होने वाले एयर शो का आज गुरुवार को पहला दिन है। आज आसमान में तेजस, सुखोई, जगुहार, राफेल, मिग-29 अपनी कलाबाजियां दिखाएंगे।

इसकी तैयारी को लेकर बुधवार को अंतिम पूर्वाभ्यास हुआ। लड़ाकू विमानों की गर्जना और हेलीकॉप्टरों के करतब से गंगा का आसमान गूंज उठा। विमानों की तेज रफ्तार, उड़ान और हवाई करतब देखकर घाटों पर मौजूद लोग रोमांचित नजर आए। गुरुवार से शुरू होने वाले इस आयोजन को लेकर वाराणसी के साथ जिला प्रशासन भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में देर शाम जुटा रहा।

एयर शो 22, 24 और 25 अक्टूबर को वाराणसी के नमो घाट के आसपास आयोजित होगा। गंगा के दूसरे छोर पर चंदौली की ओर पड़ाव से सटे घाटों पर भी दर्शकों की संभावित भीड़ को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं। कई किलोमीटर तक घाटों को समतल करने के साथ बैरिकेडिंग की गई है।

सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिहाज से वॉच टावर बनाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन का जोर भीड़ को नियंत्रित करने, लोगों की आवाजाही व्यवस्थित रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने पर है।

भीड़ को देखते हुए उपचार की भी व्यवस्था मुख्य एयर शो में इससे भी अधिक दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। इसको देखते हुए चिकित्सा शिविर लगाया गया है। जिले के सरकारी व निजी चिकित्सालयों में भी उपचार की अतिरिक्त व्यवस्था कराई गई है।

AI जनरेटेड इमेज। यातायात और भीड़ प्रबंधन पर जोर एयर शो के दौरान वाराणसी और चंदौली के बीच आवागमन बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए यातायात प्रबंधन की तैयारी की गई है। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है।

दर्शकों को निर्धारित मार्गों और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए जगह-जगह उद्घोषण की व्यवस्था की गई है। तीन दिन तक चलने वाले आयोजन में वायुसेना के हवाई कौशल के साथ सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन प्रशासन के लिए चुनौती रहेगी।