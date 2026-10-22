वाराणसी एयर शो: राजघाट पुल पर 6 घंटे तक नो-एंट्री, आज से तीन दिनों के लिए स्पेशल ट्रैफिक प्लान लागू

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी में 22, 24 और 25 अक्टूबर को होने वाले एयर-शो और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यातायात पुलिस कमिश्नरेट ने एडवाइजरी जारी की है। तीन दिनों तक शहर में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा।

इसके तहत कई मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा तो कई मार्गों पर रूट डायवर्जन रहेगा। वहीं, राजघाट पुल पर सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक वाहनों के साथ ही पैदल आवाजाही पर रोक रहेगी।

एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि सभी मालवाहक, रोडवेज, प्राइवेट बसें और टेंपो ट्रैवलर का संचालन रिंग रोड और एनएच-19 से होगा। बस से आने वाले यात्री आटो, ई-रिक्शा और सिटी बस से अपने गंतव्य तक जाएंगे। मीरजापुर से बड़े वाहन औराई-भदोही होकर जाएंगे।

वहीं ब्लॉक ए (शहर क्षेत्र) के मच्छोदरी, टाउनहाल, क्वींस कालेज, बीएचयू कैंपस, काशी विद्यापीठ, गोदौलिया मल्टीलेवल, सनातन धर्म इंटर कॉलेज सहित 30 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा ब्लाक बी (वरुणा जोन) में कैंट प्लेटफार्म नौ रेलवे की पार्किंग, कैंटोनमेंट, यूपी कालेज, पहड़िया मंडी, आशापुर सहित 21 स्थान होंगे। ब्लॉक सी (रामनगर) में पीएसी ग्राउंड, रामबाग, दुर्गा मंदिर मैदान, पंचवटी, लंका मैदान में पार्किंग की व्यवस्था होगा।