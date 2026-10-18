UP Board Exam: दिसंबर में होंगी 10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं, तैयारी में जुटा विभाग

जागरण संवाददाता, चंदौली। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। दो दिन बाद केंद्रों की अनंतिम सूची परिषद की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी।

वहीं, विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा से पहले अपनी तैयारी परखने और कमियों को दूर करने का अवसर देने के लिए दिसंबर में प्री-बोर्ड परीक्षाएं कराने की योजना है। इसके लिए विद्यालयों को जनवरी के पहले सप्ताह तक पाठ्यक्रम पूरा कराने का लक्ष्य दिया गया है।