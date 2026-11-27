जागरण संवाददाता, चंदौली। थाना सकलडीहा क्षेत्र के कादिराबाद गांव के पास शुक्रवार को स्कार्पियो और बाइक की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक एक बच्चे को दवा दिलाकर कमालपुर से अपने घर लौट रहे थे। हादसे में बाइक पर सवार बच्चा बाल-बाल बच गया।

खोर गांव निवासी दीपक विश्वकर्मा और अजीत कुमार गुप्ता एक ही बाइक से बच्चे को दवा दिलाने के लिए कमालपुर गए थे। दवा दिलाने के बाद दोनों बच्चे को लेकर घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक कादिराबाद गांव के पास कंपोजिट विद्यालय के समीप पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कार्पियो से आमने-सामने टक्कर हो गई।