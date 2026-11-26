जागरण संवाददाता, चंदौली। किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र वितरण में मनमानी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सत्यापन के दौरान अनुदानित ट्रैक्टर नहीं मिलने को लेकर शासन सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

इसके लिए प्रतापगढ़ की टीम लगाई गई थी लेकिन उसे सफलता नहीं मिली तो निदेशालय ने संयुक्त कृषि निदेशक वाराणसी शैलेंद्र कुमार को जांच कर रिपोर्ट मांगी है। पहले दौरा में उन्हें भी ट्रैक्टर नहीं मिला तो योजना में धांधली करने की आशंका और गहरा गया। उनके द्वारा ट्रैक्टर प्रस्तुत करने का निर्देश उप निदेशक कृषि को दिया गया है।

कृषि विभाग की ओर से सब मिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (एसएएम) और पराली प्रबंधन योजना (इनसीटू योजना) के अंतर्गत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। पराली प्रबंधन योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत तीस लाख तक की परियोजना पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसमें ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि यंत्र शामिल हैं।

बताया जाता है कि इसी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर अनुदान पर दिया गया था। सत्यापन में ट्रैक्टर नहीं मिलने पर शासन ने इसे गंभीरता से लिया है। इसके बाद मामले की जांच के लिए प्रतापगढ़ की टीम को जिम्मेदारी सौंपी लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं मिली। ट्रैक्टर नहीं मिलने की रिपोर्ट टीम द्वारा शासन को भेजी गई।