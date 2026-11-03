विंध्य एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर 2800 करोड़ रुपये स्वीकृत, चंदौली को मिले 1200 करोड़ रुपये

महेंद्र दुबे, जागरण, चंदौली। विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण की दिशा में शासन ने बड़ा कदम उठाया है। सोनभद्र से चंदौली, मीरजापुर होते हुए गाजीपुर तक प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे-पूर्वांचल लिंक स्पर परियोजना के लिए भूमि खरीद को 2800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें चंदौली को सर्वाधिक 1200 करोड़ रुपये मिले हैं।

वहीं, गाजीपुर को 1100 करोड़ और मीरजापुर को 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। संयुक्त सचिव निमेष कुमार शुक्ल ने 29 अक्तूबर को शासनादेश जारी किया है। उन्होंने तीनों जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं । अब तीनों जिलों में भूमि क्रय की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

चंदौली, गाजीपुर, मीरजापुर में भूमि अधिग्रहित किया गया है। इसमें अकेले चंदौली में एक्सप्रेसवे के लिए 52 गांवों की भूमि अधिग्रहित की गई है। इससे करीब नौ हजार किसान प्रभावित होंगे। भूमि खरीद के लिए 1200 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने से किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को गति मिलेगी।