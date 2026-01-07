चंदौली में दर्दनाक हादसा: मुंबई मेल से गिरकर रफीगंज में तैनात आरपीएफ दारोगा की मौत, मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। अलीनगर थाना क्षेत्र के यार्ड पोस्ट के समीप मुंबई मेल से गिरकर आरपीएफ रफीगंज में तैनात दारोगा की मौत हो गई। यह हादसा डाउन यार्ड ओल्डकार शेड के पास हुई।

अलीनगर पुलिस व आरपीएफ टीम ने छानबीन की। अलीनगर प्रभारी अनिल पांडेय ने बताया कि जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ट्रेन से गिरकर मृत्यु होना प्रतीत हो रही। फिर भी विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही।

मृतक की पहचान विशाल तिवारी निवासी जखनिया, मऊ के रूप में की गई। सोमवार की देर रात दारोगा विशाल मुंबई मेल पर सवार होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर आ रहे थे।

डाउन यार्ड ओल्डकार किलोमीटर पोल नंबर 673/8 के पास अचानक वह ट्रेन से गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जानकारी होने पर आरपीएफ प्रभारी सहित अन्य कर्मचारी व स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई।



छह माह पहले ही रफीगंज में हुए थे तैनात