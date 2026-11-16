जागरण संवाददाता, चंदौली। कंदवा थाना क्षेत्र के कंदवा में रविवार को झोलाझाप के इलाज में प्रसव के दौरान 21 वर्षीय गर्भवती महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान अदसड़ गांव निवासी रिंकी देवी के रूप में हुई। घटना के बाद स्वजन की ओर से हंगामा किया। परिजनों ने चिकित्सालय संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

परिवार के लोगों ने बताया कि रविवार की सुबह प्रसव पीड़ा होने पर रिंकी देवी को कंदवा स्थित निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। वहां उसकी हालत ठीक नहीं होने पर चिकित्सक ने उसे ब्लड चढ़ाया। रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर चिकित्सक ने उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।