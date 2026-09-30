दीपावली पर रेलवे का तोहफा: दानापुर-चर्लपल्ली और सासाराम के बीच चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें, DDU जंक्शन पर होगा ठहराव

जागरण संवाददाता, चंदौली। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। दानापुर व सासाराम से चर्लपल्ली के बीच तीन जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें संचालित होंगी। इन ट्रेनों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ठहराव रहेगा।

07049 चर्लपल्ली-दानापुर स्पेशल चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। यह चर्लपल्ली से सुबह 9:30 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 4:10 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। यहां से बक्सर, आरा होते हुए शाम 7:45 बजे दानापुर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 07050 दानापुर-चर्लपल्ली पांच अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को रात 9:15 बजे रवाना होगी।

यह रात 1:25 बजे डीडीयू पहुंचकर आगे चर्लपल्ली जाएगी। 07091 हैदराबाद-दानापुर तीन अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। अगले दिन रात 9:10 बजे पीडीडीयू पहुंचने के बाद बक्सर व आरा होते हुए तीसरे दिन रात 12:30 बजे दानापुर पहुंचेगी।

वापसी में 07092 दानापुर-हैदराबाद पांच अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को सुबह तीन बजे चलेगी। यह सुबह 6:20 बजे पीडीडीयू पहुंचेगी। 07041 चर्लपल्ली-सासाराम आठ अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। अगले दिन दोपहर 2:50 बजे पीडीडीयू तथा 3:30 बजे भभुआ रोड पहुंचकर शाम 4:30 बजे सासाराम पहुंचेगी।