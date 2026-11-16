जागरण संवाददाता, सैयदराजा (चंदौली)। नौबतपुर गांव के पूर्व ग्राम प्रधान अजय सिंह का मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा ‘पंचकल्याण’ इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी आकर्षक कद-काठी, फुर्ती और नस्ल को लेकर पहचान बना रहा यह घोड़ा अब बलिया के प्रसिद्ध ददरी मेले में आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने को तैयार है।

ऐसे में इस बार ददरी मेले की घुड़दौड़ को लेकर चंदौली के घोड़ा प्रेमियों में भी खास उत्सुकता है। अजय सिंह करीब आठ महीने पहले बिहार के बरमपुर मेले से इस घोड़े के बच्चे को 1.50 लाख रुपये में खरीदकर लाए थे। उस समय इसकी उम्र महज आठ महीने थी। अब यह 14 महीने का हो चुका है।

करीब 65 इंच ऊंचाई वाले इस घोड़े का नाम बेटू है, जबकि इसकी पहचान ‘पंचकल्याण’ के रूप में है। घोड़ों में पंचकल्याण को शुभ माना जाता है। मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों की पहचान उनकी आकर्षक बनावट, मजबूत शरीर और फुर्ती के लिए होती है। अजय सिंह को उम्मीद है कि ददरी मेले में पंचकल्याण अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन करेगा।