छठ पर पीडीडीयू नगर में भारी वाहनों की नो-एंट्री, कमलापति अंडरपास से मझवार कट तक नो व्हीकल जोन

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। छठ महापर्व पर घाटों तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने आवागमन सुचारु रखने के लिए विशेष रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है। इसके तहत पीडीडीयू नगर सहित आसपास के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कमलापति अंडरपास से मझवार कट तक का क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा। यहां सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा।

यातायात व्यवस्था में यह बदलाव 15 नवंबर दोपहर 12 बजे से रात नौ बजे तक और 16 नवंबर को भोर दो बजे से सुबह आठ बजे तक लागू रहेगा। वहीं, कमलापति अंडरपास से मझवार कट और नवहीं मार्ग पर 16 नवंबर को भोर तीन से सुबह नौ बजे तक प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। यातायात पुलिस के अनुसार विक्रम सिंह महाविद्यालय (हरिशंकरपुर मोड़) से मुगलसराय कस्बे की तरफ भारी और मालवाहक वाहन नहीं जाएंगे।

सपा तिराहे से चकिया तिराहे की तरफ भी ऐसे वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। चंदौली जाने वाले वाहन भपौली मार्ग से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। चकिया तिराहे और कोयला मंडी से मुगलसराय कस्बे की तरफ भारी वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। वाराणसी जाने वाले वाहन गोधना मोड़ से रामनगर अथवा रिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे।