चंदौली में बंद रेस्टोरेंट में चल रहा था शराब तस्करी का खेल, 33 आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चंदौली। नगर के वार्ड नंबर पांच स्थित बंद रेस्टोरेंट में शराब तस्करी का बड़ा खेल चल रहा था। यहां से शराब की खेप तैयार कर बिहार भेजी जा रही थी। मंगलवार को पुलिस ने छापेमारी कर 15 पुरुष और 18 महिलाओं सहित कुल 33 आरोपितों को गिरफ्तार किया। मौके से 520.7 लीटर अवैध शराब, 37,690 रुपये नकद और चार वाहन बरामद किए गए।

पुलिस क्षेत्राधिकारी नामेंद्र कुमार ने बताया कि सकलडीहा तिराहे पर जांच के दौरान बाइक सवार एक व्यक्ति गिर गया, जबकि चालक मौके से भाग निकला। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान बिहार के वैशाली निवासी सुमंत कुमार के रूप में हुई। उसके बैग से अवैध शराब मिली। पूछताछ में उसने बताया कि नगर के बंद रेस्टोरेंट में शराब रखी गई है।

इसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की तो वहां महिला और पुरुष शराब की खेप तैयार करते मिले। पुलिस के अनुसार, शराब को टेंपो और बाइक से लाया जाता था। इसके बाद बोतलों को अखबार में लपेटकर पारदर्शी टेप से बांधा जाता था। पुरुष बैग और विशेष कपड़ों में, जबकि महिलाएं पर्स, सूटकेस, कपड़ों की आस्तीन और थैलों में शराब छिपाकर ले जाती थीं।

यात्री ट्रेनों, बसों, टेंपो और दोपहिया वाहनों से शराब बिहार पहुंचाई जाती थी, जहां उसे ऊंचे दामों पर बेचने की योजना थी। मौके से सिग्नेचर, रायल स्टैग, ब्लेंडर्स प्राइड, आफ्टर डार्क, मैकडावल सहित विभिन्न ब्रांडों की 2,234 बोतलें, टेट्रा पैक और पाउच मिले। पुलिस ने एक टेंपो, दो बाइक और एक मोपेड भी जब्त की है। मामले में चंदौली कोतवाली में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

गिरफ्तार पुरुष आरोपित रोहित कुमार निवासी बसिला, चंदौली; धर्मेंद्र कुमार निवासी नवाडीह, रोहतास (बिहार); धर्मेंद्र निवासी फगुइया, चंदौली; सन्नी गुप्ता निवासी दिघवट, चंदौली; चंद्रप्रकाश निवासी दुबहड़ा, पटना; शंकर चौहान निवासी सब्बलपुर, नालंदा; श्रीनिवास पासवान निवासी बनारसिया, सासाराम; अखिलेश कुमार निवासी बहारमपुर, वैशाली; लालबाबू महतो निवासी गुलमुहिया चक सब्बलपुर, पटना; सुरेंद्र कुमार यादव निवासी बहारमपुर, वैशाली; राधेकिशुन राय निवासी जफराबाद, वैशाली; मनजय कुमार निवासी बहारमपुर, वैशाली; मुकेश महतो निवासी गुलमरिया चक सब्बलपुर, पटना; राजकुमार राय निवासी सनसतपुर, वैशाली और सुमंत कुमार निवासी तैयोपुर, वैशाली।