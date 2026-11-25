जागरण संवाददाता, चकिया (चंदौली)। आने वाले निर्वाचन की तैयारियों को लेकर मंगलवार को तहसील स्थित विवेकानंद सभागार में उप जिलाधिकारी विकास मित्तल, तहसीलदार देवेंद्र यादव और पुलिस क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक की। इस दौरान मतदान केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। कई केंद्रों पर बिजली, नेटवर्क, पेयजल, शौचालय और जर्जर भवनों की समस्याएं सामने आईं।

सेक्टर मजिस्ट्रेटों ने वनभीषमपुर, ढोढ़नपुर, केसार, बैगाढ़ और मुसाखाड़ में नेटवर्क की समस्या बताई। अर्जी कला में बिजली कनेक्शन नहीं होने, मैढ़ी और सुड़ाव में बिजली व शौचालय की दिक्कत तथा मुबारकपुर में लो वोल्टेज से पेयजल संकट की जानकारी दी गई। मुड़हुआ में जर्जर कक्ष, प्रतापपुर में ध्वस्तीकरण कार्य, खरीद विद्यालय में कक्षों की कमी और खराब संपर्क मार्ग तथा बरांव में चहारदीवारी व खिड़कियों का अभाव भी सामने आया।