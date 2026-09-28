वाराणसी और चंदौली के आसमान में गरजेंगे वायुसेना के विमान, एयर शो के लिए तैयार हो रहा प्लान

जागरण संवाददाता, पड़ाव (चंदौली)। काशी और चंदौली के मध्य गंगा के लहरों के ऊपर आकाश में गरजेंगे वायुसेना के विमान। आकाश में 22, 23 और 25 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के विमान शौर्य और आश्चर्यचकित करने वाले करतब दिखाएंगे। प्रस्तावित एयर शो को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

आयोजन के दौरान गंगा के दोनों किनारों से बड़ी संख्या में लोगों के कार्यक्रम देखने पहुंचने की संभावना है। भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की रूप रेखा तैयार किया जा रहा है। सोमवार को पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया।

वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त शिव हरी मीणा, डीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा, वैभव बंगार, एसीपी ट्रैफिक प्रवीण कुमार समेत रामनगर और इधर चंदौली के दीनदयाल नगर के मुगलसराय थाने के प्रभारी तथा बड़ी संख्या में पुलिस बल उपस्थित रहा।

अधिकारियों ने दर्शकों के खड़े होने वाले स्थान, बैरिकेडिंग, पार्किंग और यातायात व्यवस्था की जानकारी ली। अधिकारियों के अनुसार एयर शो प्रत्येक दिन 12 बजे से दो बजे के बीच करीब 90 मिनट तक चलेगा। इस दौरान वायुसेना के विभिन्न प्रकार के 100 से अधिक विमान, हेलिकाप्टर आसमान में करतब दिखाएंगे इस बीच प्राइवेट ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। शो देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए गंगा के दोनों किनारों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था किए जा रहे हैं।