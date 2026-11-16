चंदौली में डबल मर्डर मामले में पचीस दिन बाद भी असलहा बरामद नहीं कर सकी पुलिस

जागरण संवाददाता, चंदौली। त्रिवेणी कंपनी के कर्मचारी सागर त्रिपाठी निवासी कानपुर और सिद्धार्थ सिंह की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इसमें बेकसूर सागर त्रिपाठी का बदमाशों ने गोली मारने के बाद गला तक रेत दिया था। मामले में सफेदपोशों का हस्तक्षेप होने से पुलिस बैकफुट हो गई।

पुलिस अधिकारी तक इस घटना को लेकर कन्नी काटने लगे हैं। नाटकीय ढंग से दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया लेकिन 25 दिन बाद भी असलहा बरामद नहीं किया जा सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की पुष्टि होने के बाद भी पुलिस अवैध असलहा तक नहीं पहुंच पा रही है।

धीना थाना क्षेत्र में नहर के किनारे 22 अक्टूबर को सिद्धार्थ सिंह मूल निवासी बरहपुर, नंदगंज, गाजीपुर (वर्तमान पता-जेके कालोनी, जाजमऊ, कानपुर) और सागर त्रिपाठी निवासी यशोदा नगर, थाना नौबस्ता, कानपुर का शव मिला था। अपराधियों ने दोनों की नृशंस हत्या कर बोरे में भरकर नहर के किनारे फेंक दिया था।

इस मामले में पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त स्कार्पियो और आरोपित सूर्यप्रकाश सिंह और विकास सिंह निवासी मेढ़वा को गिरफ्तार कर चुकी है जबकि उसका भाई रवि सिंह तथा गोलू सिंह बिहार में योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तार कर जेल में हैं।