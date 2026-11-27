जागरण संवाददाता, शहाबगंज (चंदौली)। बफर गोदाम में भरपूर उर्वरक होने के बाद भी समितियों पर मारामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सचिवों की लापरवाही के चलते आवंटन के बाद भी उठान नहीं किया जा रहा है। डीएपी की जानकारी होते ही किसान टूट पड़ रहे हैं। बी-पैक्स शहाबगंज समिति पर डीएपी खाद लेने के लिए गुरुवार को समिति खुलने के पहले भाेर में ही किसान कतार में लग गए।

समिति पर 600 बोरी डीएपी का वितरण किया गया। इसके बाद भी 300 से अधिक किसान खाली हाथ लौट गए। खाद वितरण के दौरान अफरातफरी की स्थिति बनी रही। दोपहर तक कतार में खड़े रहने के बावजूद कई किसानों को बिना खाद लिए ही लौटना पड़ा। खाद वितरण के दौरान अव्यवस्था और किसानों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी।

इसके बावजूद किसानों की नाराजगी कम नहीं हुई और हंगामे की स्थिति बनी रही। सीमित मात्रा में खाद उपलब्ध होने के कारण किसानों को परेशानी उठानी पड़ी। किसान श्रीप्रकाश सिंह और नसीम ने समिति कर्मचारियों पर सत्ता पक्ष के लोगों के दबाव में खाद वितरण करने का आरोप लगाया।