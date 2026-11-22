जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। सोने-चांदी की कीमतों में आई नरमी ने लग्न की खरीदारी का बिगड़ा बजट संभालने की उम्मीद जगा दी है। महंगे भाव के चलते अब तक शादी-विवाह के लिए आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे परिवारों को अपने बजट में कटौती करनी पड़ रही थी।

कई ग्राहक दुकानों पर पहुंचकर भाव पूछने के बाद खरीदारी टाल रहे थे तो कुछ जरूरत के मुताबिक ही गहने बनवा रहे थे। अब कीमतों में आई गिरावट से ग्राहकों की खरीद क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। पीडीडीयू नगर के सराफा बाजार में रविवार, 22 नवंबर को रेट बोर्ड पर 24 कैरेट सोने का भाव 12,305 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,23,050 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया।

सोना का ताजा रेट वहीं 22 कैरेट सोना 11,280 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,12,800 रुपये और 18 कैरेट सोना 9,229 रुपये प्रति ग्राम यानी 92,290 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। चांदी के भाव में भी नरमी देखने को मिली। चांदी की ज्वेलरी 150 रुपये प्रति ग्राम यानी 1.50 लाख रुपये प्रति किलो और 999 शुद्धता वाली चांदी 152 रुपये प्रति ग्राम यानी 1.52 लाख रुपये प्रति किलो रही। कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच ग्राहकों की निगाहें अब बाजार के रुख पर टिकी हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि भाव में स्थिरता बनी रही तो लग्न की खरीदारी में तेजी आएगी।