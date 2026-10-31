जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। दीपावली पर मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है। शनिवार को चहनिया और पीडीडीयू नगर में खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कैलाशपुरी स्थित विनायक स्वीट हाउस की निर्माण इकाई में अत्यधिक गंदगी मिलने पर विभाग ने प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

वहीं, चहनिया के आर्य स्वीट हाउस से बर्फी और चाट के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमल निवास त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने चहनिया कस्बे में आर्य स्वीट हाउस का औचक निरीक्षण किया। यहां से बर्फी और चाट के नमूने संकलित किए गए।

इन्हें खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया है। टीम ने मिठाई निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। संचालक को साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। उधर राज्य सचल दल की अंतर्जनपदीय टीम ने पीडीडीयू नगर में अभियान चलाया। कैलाशपुरी स्थित विनायक स्वीट हाउस की निर्माण इकाई की जांच में अत्यधिक गंदगी मिली

। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए टीम ने लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की। सहायक आयुक्त (खाद्य द्वितीय) धीरेंद्र प्रताप सिंह ने तत्काल प्रभाव से प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसके अलावा अन्य दुकानों का निरीक्षण कर कमियां मिलने पर संचालकों को सुधार नोटिस जारी किए गए।