जागरण संवाददाता, नौगढ़ (चंदौली)। विकास क्षेत्र के मझगाई गांव में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में रिसाव से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे कमरे को चपेट में ले लिया। इस घटना में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जबकि महिला आंशिक रूप से झुलस गई। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मझगाई गांव निवासी अशोक की पत्नी चिंता देवी शुक्रवार सुबह रसोई में गैस पर खाना बना रही थीं। इसी दौरान अचानक सिलेंडर के पाइप में रिसाव होने से आग भड़क गई। चिंता देवी कुछ समझ पातीं, उससे पहले ही आग तेजी से फैल गई। आग की लपटों में घिरने से चिंता देवी भागने लगीं, जिससे वह आंशिक रूप से झुलस गईं।

उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कमरे में रखा अनाज, बिस्तर, चारपाई, कपड़े, बर्तन समेत अन्य गृहस्थी का सामान जलकर राख हो चुका था। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। परिजनों ने आनन-फानन में घायल महिला को नौगढ़ स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है।