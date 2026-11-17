जागरण संवाददाता, चंदौली। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की दूसरी सूची में राजकीय हाईस्कूल गोलाबाद का केंद्र निरस्त कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सोमवार को वेबसाइट पर संशोधित सूची अपलोड की। विद्यालय में संसाधनों के अभाव के साथ ही कर्मचारियों की कमी को केंद्र निरस्त करने का कारण बताया गया है। यहां महज दो महिला शिक्षक तैनात हैं।

केंद्र निरस्त होने से राजकीय इंटर कालेज नौगढ़ और चकिया में परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई है। अब जिले के 78 केंद्रों पर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 59,729 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे। आदित्य नारायण राजकीय इंटर कालेज चकिया की छात्र क्षमता 514 है, जबकि पहली पाली में ही 645 परीक्षार्थी आवंटित कर दिए गए हैं।

इस प्रकार क्षमता से 131 अधिक परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी होगी। ऐसे में अतिरिक्त परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहें हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि अतिरिक्त परीक्षार्थियों को सभागार कक्ष में बैठाकर परीक्षा कराई जाएगी। वहीं, नगर पालिका इंटर कालेज पीडीडीयू नगर, सकलडीहा इंटर कालेज, बाबा कीनाराम इंटर कालेज रामगढ़, वाल्मीकि इंटर कालेज बलुआ और नेशनल इंटर कालेज सैयदराजा में सर्वाधिक विद्यालयों के परीक्षार्थी आवंटित किए गए हैं।