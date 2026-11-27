जागरण संवाददाता, चंदौली। चकिया विकास खंड में वीबी-जीरामजी योजना के तहत श्रमिकों की आनलाइन उपस्थिति में डुप्लीकेट फोटो का मामला सामने आया है। शासन स्तर से कराए गए सत्यापन में 17 ग्राम पंचायतों के 13,448 श्रमिकों की फोटो संदिग्ध पाई गई हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक भी मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।

मामले में उपायुक्त (श्रम रोजगार) आरके चतुर्वेदी ने 25 नवंबर को खंड विकास अधिकारी चकिया राकेश मिश्र को पत्र जारी किया है। पत्र में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

विभागीय रिपोर्ट के अनुसार धनावलकला ग्राम पंचायत में सर्वाधिक 4,598 फोटो फ्लैग की गई हैं। इसके अलावा भभौरा में 1,784, हेतिमपुर में 1,138, मवइया में 922, फिरोजपुर में 775, नरहरपुर में 748, गरला सेमरौर में 729 और भीषमपुर में 717 फोटो फ्लैग हुई हैं।