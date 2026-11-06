इस दीपावली अपनाएं प्रकृति का साथ! ग्रीन गिफ्ट्स और गुलाबी मीनाकारी की बढ़ी मांग

सीड बाल्स भी उपयोगी विकल्प हैं। पैराफिन मोम के बजाय सोया वैक्स या प्राकृतिक मोम से बनी मोमबत्तियां अपनाई जा सकती हैं। गोबर और मिट्टी के दीये भी त्योहार की पारंपरिक सुंदरता बढ़ाएंगे।

दीपावली पर उपहार ऐसा होना चाहिए, जो केवल खुशियां न बांटे, बल्कि प्रकृति की रक्षा का संदेश भी दे। पौधे और स्थानीय हस्तनिर्मित उत्पाद उपहार में देकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक पहल की जा सकती है।

चित्रा सिंह, अध्यक्ष, डीडीयू महिला कल्याण संगठन

मिट्टी के दीये, प्राकृतिक मोम की मोमबत्तियां और पर्यावरण अनुकूल सजावटी सामान हमारी परंपरा को सहेजने के साथ प्रदूषण कम करने में सहायक हैं। त्योहार पर प्राकृतिक उत्पादों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

आकांक्षा चौधरी, उपाध्यक्ष प्रथम, डीडीयू महिला कल्याण संगठन

उपहारों की पैकिंग में प्लास्टिक से बचना जरूरी है। इसके स्थान पर जूट और सूती थैलों का इस्तेमाल करें। पर्यावरण संरक्षण के लिए की गई छोटी-छोटी पहल भी बड़े बदलाव का आधार बन सकती है।

दीपिका, उपाध्यक्ष द्वितीय, डीडीयू महिला कल्याण संगठन

स्थानीय कारीगरों, कुम्हारों और छोटे कारोबारियों के उत्पाद खरीदने से उन्हें रोजगार मिलेगा। इससे स्वदेशी हस्तशिल्प को नई पहचान मिलेगी।

शालिनी भूषण, सचिव, डीडीयू महिला कल्याण संगठन