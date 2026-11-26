जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जननीति भारत सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। जाति और धर्म की राजनीति से अलग संविधान के मूल्यों को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। योग्य और साफ छवि वाले लोगों को प्रत्याशी बनाया जाएगा।

यह बातें पूर्व आइएएस अधिकारी और जननीति भारत की संस्थापक दिव्या मित्तल ने गुरुवार को कैलाशपुरी मोड़ स्थित एक होटल में आयोजित गोष्ठी में कहीं।उन्होंने कहा कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देना होना चाहिए। पार्टी विकास को स्पष्ट सोच और ठोस कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ाएगी।

सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी सीधे जनता तक पहुंचाने पर भी जोर रहेगा। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को जनता का सहयोग मिल रहा है और इसी भरोसे के साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी है। अपने प्रशासनिक अनुभव साझा करते हुए दिव्या मित्तल ने कहा कि जिलाधिकारी के पद पर रहते हुए कई तरह के दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया।

आजादी के बाद भी जिन कार्यों को पूरा नहीं किया जा सका था, उन्हें अपनी सोच और टीम के सहयोग से पूरा कराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था हो या राजनीति, निर्णयों का आधार जनहित होना चाहिए। संविधान के मूल्यों के अनुरूप व्यवस्था और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।