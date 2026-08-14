स्वतंत्रता दिवस पर डीडीयू मंडल में अलर्ट, जंक्शन की ड्रोन से हो रही निगरानी

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। स्वतंत्रता दिवस को लेकर डीडीयू रेल मंडल में शुक्रवार शाम अलर्ट कर दिया गया। मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना के निर्देश पर पीडीडीयू जंक्शन समेत संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया।

आरपीएफ व जीआरपी के जवानों ने प्लेटफॉर्मों पर गश्त बढ़ाने के साथ यात्रियों और उनके सामान की जांच की। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के साथ लावारिस वस्तुओं पर भी नजर रखी जा रही है। आरपीएफ कमांडेंट दिनेश सिंह तोमर ने आरपीएफ इंस्पेक्टर अनिता कुमारी को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। जंक्शन के यार्ड में निगरानी के लिए ड्रोन लगाया गया है। ड्रोन से यार्ड में खड़ी ट्रेनों, सुनसान स्थानों व संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है।

जवानों को संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जीआरपी इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में फोर्स ने स्टेशन परिसर में गश्त बढ़ा दी। प्लेटफॉर्म, प्रवेश-निकास द्वार और यात्रियों की भीड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ट्रेनों के आने-जाने के दौरान भी सुरक्षा कर्मी सतर्क हैं। संदिग्ध यात्रियों के सामान की तलाशी लेने के साथ उनसे पूछताछ की जा रही है।