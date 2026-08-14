चंदौली में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, अनियमितता मिलने पर हॉस्पिटल सीज

जागरण संवाददाता, ताराजीवनपुर (चंदौली)। अलीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर तीन रजवाहा स्थित अवंतिका हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अनियमितता मिलने पर अस्पताल को सीज करते हुए जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है।

बिहार के कैमूर निवासी 65 वर्षीय सुरसती देवी को आयुष्मान कार्ड के तहत हर्निया ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उनकी मौत के बाद स्वजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही, अवैध वसूली और आयुष्मान योजना की सुविधाएं नहीं देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था।

मामले की जांच करने पहुंचे एसडीएम पीडीडीयूनगर राजेश कुमार वर्मा को अस्पताल में कई अनियमितताएं मिलीं। जांच में महीनों से ड्यूटी डाक्टर उपलब्ध नहीं होने मानक के विपरीत ओटी आयुष्मान कार्ड धारक मरीज को मिलने वाले भोजन सहित अन्य खामियां मिलीं।