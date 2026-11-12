गृह प्रवेश के बाद गिरवी रखे गए सीएम आवास, जंगल में रहने को मजबूर वनवासी

जागरण संवाददाता, नौगढ़ (चंदौली)। केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों को पक्के मकान देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना चला रही है, लेकिन नौगढ़ ब्लाक के जरहर गांव में योजना की स्थिति बदहाल है। सांसद आदर्श गांव के रूप में चयनित इस गांव में वनवासियों के लिए बनाई गई कालोनी अब खंडहर में तब्दील हो रही है।

भाजपा के तत्कालीन सांसद ने 2016-17 के कार्यकाल में जरहर को सांसद आदर्श गांव चुना था। वनवासी परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यहां 54 सीएम आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 41 लाभार्थियों के खातों में धनराशि भी भेजी गई थी।