एशियाई टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए चंदौली की आयुषी का इंडियन टीम में सेलेक्शन, चेन्नई में दिखाएंगी जलवा

जागरण संवाददाता, (चंदौली)। प्रतिभा, मेहनत और लगन के दम पर धानापुर की बेटी आयुषी सिंह ने अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में अपनी पहचान बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। विकास खंड के विशुनपुरा गांव निवासी आयुषी का चयन एशियाई टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला टीम में हुआ है।

वह 26 से 29 अक्टूबर तक चेन्नई के करापाक्कम में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। आयुषी की इस उपलब्धि से जिले के खेल प्रेमियों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। आयुषी इससे पहले भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी हैं। पांच बार राष्ट्रीय और छह बार अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुकी आयुषी का भारतीय टीम में चयन उनकी निरंतर मेहनत और खेल के प्रति समर्पण का प्रमाण है।

अब चेन्नई में होने वाली प्रतियोगिता में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।इस टूर्नामेंट में एशियाई देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुख्य रूप से इसमें मेजबान देश भारत समेत एशिया के विभिन्न देशों की टीमें आपस में मुकाबला करेंगी।