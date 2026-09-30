पीडीडीयू मंडल की रेलवे कॉलोनियों में बनेंगी आरसीसी सड़कें, निर्माण के लिए 23 करोड़ रुपये स्वीकृत

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल की रेलवे कॉलोनियों और मंडल मुख्यालय क्षेत्र में बदहाल सड़कों से जल्द निजात मिलने की उम्मीद है। पीडीडीयू जंक्शन से डीआरएम कार्यालय, प्लांट डिपो, वैगन केयर सेंटर, लोको-हापर कालोनी और मानस नगर समेत कई मार्गों पर सड़क व नाला सुधार के कार्य कराए जा रहे हैं।

करीब 23 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न योजनाओं से सड़क की गुणवत्ता सुधारने के साथ जलनिकासी व्यवस्था मजबूत करने पर जोर है। पीडीडीयू जंक्शन के गेट संख्या एक से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय तक करीब 700 मीटर मार्ग पर बारिश से बने गड्ढों की मरम्मत पूरी हो चुकी है।